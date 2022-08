Mobilização em todo o Acre marca início da campanha de Jorge, Marcus e Nazaré

O candidato ao governo do Estado pela Federação Brasil Esperança no Acre, Jorge Viana (PT), cumpriu agenda em São Paulo, com o presidente Lula (PT), neste primeiro dia que marca o início da campanha eleitoral 2022, já a candidata ao Senado, Nazaré Araújo (PT) cumpre agendas em Cruzeiro do Sul nesta terça-feira, 16.

Marcus Alexandre (PT) candidato a vice-governador, participou de adesivaços em pontos da região central da capital, entre eles, a entrada do Parque da Maternidade, na Avenida Ceará, em frente ao Terminal Urbano. A tarde, a mobilização será nas proximidades do Lago do Amor, próximo ao Parque do Tucumã e na Av. Ceará, próximo a Agro Boi.

“Hoje é o primeiro dia de uma caminhada que vamos fazer com muito amor pelo, falando do que temos no coração e prontos para trabalhar pelo nosso estado. Jorge, eu e Nazaré estamos muito felizes e animados com as mobilizações que estão acontecendo nos 22 municípios do Acre”, disse o candidato.

Marcus Alexandre ressaltou que a militância está mobilizada e animada nos comitês e diretórios municipais e agradeceu a acolhida que está recebendo da população.

“Por onde passamos, estamos sendo muito bem recebidos, a aceitação as nossas candidaturas estão nos surpreendendo, hoje muita gente procurando adesivar seus carros em apoio às nossas candidaturas, pedindo nosso material de campanha. Estamos na disputa para fazer a campanha da alegria e esperança por um Acre melhor”, declarou Marcus Alexandre.

