Moradora do Acre é presa com cocaína no Aeroporto de Brasília por PF

Uma mulher foi presa, nesta sexta-feira (28), pela Polícia Federal (PF), após tentar entrar com 3 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Brasília. De acordo com informações da corporação, e divulgada por sites, a detida é natural de Rio Branco, no Acre, e iria entregar a droga em Palmas (TO).

A suspeita parou no Distrito Federal para uma escala. “Ainda de acordo com a PF, policiais desconfiaram do nervosismo dela e a abordaram. O entorpecente estava enrolado com fitas adesivas e, após teste realizado pelos peritos da PF, ficou constatado que se tratava de cocaína”, destacou o Metrópoles.

A passageira foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no DF, onde responderá por tráfico de drogas.