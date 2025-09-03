Moradores fecham trecho da BR-364 em Rio Branco por melhorias no bairro Belo Jardim II







BR-364 está interditada desde às 5h30 desta quarta-feira (3)

Aline Pontes/Rede Amazônica Acre

Moradores do bairro Belo Jardim II, em Rio Branco, interditaram um trecho da BR-364, próximo à Escola Paulo Freire, na manhã desta quarta-feira (3) para manifestar contra a falta de infraestrutura na região.

O protesto iniciou por volta das 5h30 e uma das vias está completamente fechada. Com isso, o trânsito está parado.

A Prefeitura de Rio Branco informou que há equipes trabalhando na região e existe um cronograma a ser seguido das obras.

Equipes das polícias Rodoviária Federal (PRF-AC) e Militar (PM-AC) estão no local auxiliando os motoristas. Uma equipe da Secretaria de Infraestrutura de Rio Branco (Seinfra) chegou ao local para conversar com os moradores.

Segundo a associação de moradores, a comunidade sofre há anos com ruas esburacadas e falta de serviços essenciais. Eles cobram da prefeitura e do governo de pavimentação e saneamento básico.

Os moradores também afirmam que já protocolaram diversos ofícios cobrando providências, mas não tiveram retorno. Eles reclamam que, ano após ano, o bairro enfrenta o mesmo cenário, entra o verão, passa o inverno, e nenhuma obra foi feita.

Matéria em atualização.

