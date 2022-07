Motociclista é perseguido e morto com tiro no peito em bairro de Rio Branco

O jovem Pedro Henrique dos Santos da Costa, de 21 anos, foi morto com tiro na noite desse domingo (3), no Conjunto Ouricuri, na parte alta de Rio Branco. Conforme informações do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), a vítima trafegava em uma motocicleta quando foi surpreendida por criminosos em carro.

O motociclista andava sentido Centro/Bairro e era perseguido por um carro de cor prata. Em determinado momento, o veículo se aproximou e populares relataram à polícia que ouviram um disparo de arma de fogo. Após o tiro, os criminosos fugiram do local.

Quando os moradores foram olhar o que tinha acontecido, encontraram o jovem caído no meio da rua e acionaram a polícia. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas a vítima já estava sem vida.

Policiais isolaram a área para o trabalho da perícia, que constatou que o motociclista foi atingido com um tiro no peito. Os militares ainda fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso. O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

