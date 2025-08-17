MP apura denúncias de assédio moral contra superintendente da RBTrans

👉 Contexto: O superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, está sendo acusado de assédio moral por duas ex-servidoras. Marília Rodrigues e Daniela Paiva relataram, nas redes sociais, situações constrangedoras que vivenciaram quando trabalhavam na autarquia. Durante a sessão da última terça-feira (12), os vereadores Eber Machado (MDB) e André Kamai (PT) disseram que receberam uma carta anônima com relatos de pelo menos três mulheres.