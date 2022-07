MP começa investigar mortes de crianças na maternidade de Rio Branco

Depois do alto índice de mortes de crianças que morreram entre 2016 e 2022 na maternidade de Rio Branco, o Ministério Publico do Acre (MPAC), instaurou um inquérito para investigar a mortalidade infantil na capital acreana.

Foto: reprodução

De acordo com a promotoria, várias irregularidades foram apontadas em uma auditoria e estas também serão avaliadas.

No início de julho o Sindicato dos Médicos do Acre realizou uma vistoria na Maternidade Bárbara Heliodora e, durante a visita, encontrou diversas situações de irregularidades e dessa forma o Ministério Publico do Estado foi acionado.

Uma das irregularidades foi o fechamento do setor de Pré-parto para reforma e as poucas vagas na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal e na Unidade de Cuidados Intermediários, dessa forma é considerado que na maternidade a situação é considerada caótica e pode causar novas mortes de crianças e pós-parto.

