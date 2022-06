Mutirão de limpeza deve retirar 700 toneladas de entulhos no bairro Vitória, em Rio Branco — Foto: Asscom/SMCC

Pelo menos 700 toneladas de lixo e entulhos devem ser retiradas das ruas do Bairro Vitória, em Rio Branco, durante um mutirão de limpeza que iniciou na manhã desta sexta-feira (3) na região.

A limpeza faz parte de uma ação da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCC) e deve seguir durante todo o sábado (4). Até a semana que vem, quando for concluído todo o bairro, de acordo com o secretário responsável pela pasta, Joabe Lira.

Durante a ação, é feito o trabalho de roçagem, capina, retirada de entulhos, limpeza das sarjetas e boca de lobo. Este é o sexto mutirão realizado pela secretaria.

“É um mega mutirão e vai ser feito hoje e amanhã. Estamos aqui com uma média de 400 homens. Nós fizemos semana passada lá no Santa Quitéria e Conquista e, hoje, chegamos aqui no Bairro Vitória”, acrescentou.

O secretário disse que o mutirão deve contemplar todos os bairros e que desde o início deste ano já foram feitos 115 bairros, fora praças, parques e vias principais. A meta é que até outubro a limpeza alcance todos os bairros da capital.

“É importante falar que aqui no Vitória é o bairro onde mais se recolhe entulhos, de acordo com os dados de todos os anos. Então, a expectativa é que a gente retire aqui 700 toneladas de entulhos e vamos ficar aqui até que seja concluído e vamos passar por toas as ruas, travessas, rua principal”, concluiu.

