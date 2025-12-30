Na reta final para o Ano Novo, Estado articula últimos ajustes para o Réveillon em Cruzeiro do Sul





Com grande expectativa e intensa movimentação para a chegada do Ano Novo, o governo do Acre, em parceria com secretarias e instituições, realizou, na manhã desta terça-feira, 30, em Cruzeiro do Sul, uma coletiva de alinhamento para definir os últimos detalhes da organização do Réveillon da Família. O encontro foi realizado no Arena do Juruá/Centro de Eventos Orleir Cameli e reuniu representantes de órgãos públicos estaduais e municipais, além de instituições privadas, responsáveis pelas áreas de segurança, mobilidade, fiscalização e outros setores que atuarão diretamente durante a festa da virada.

O Réveillon da Família é mais um dos grandes eventos realizados no Juruá. O estacionamento do Estádio Arena do Juruá será o palco principal da grande celebração, que promete marcar a virada do ano no Vale do Juruá. A programação começa às 21h e contará com apresentações de artistas locais, além de atração nacional. O show principal ficará por conta do cantor sertanejo Eduardo Costa, que deve atrair um grande público à região.

O coordenador da Seict em Cruzeiro do Sul, Alcy Costa, explica os detalhes da festa: “Neste ano, contamos com a parceria do governo do Estado, por meio da Seict e da Casa Civil, da Prefeitura Municipal e com a colaboração da Rede Vida, uma organização da sociedade civil que possui termo de cooperação para a realização do evento. Temos a certeza de que será uma grande festa. Além de já fazer parte do calendário de eventos do município, o Réveillon reunirá diversos segmentos da economia, com opções variadas de gastronomia e bebidas, fortalecendo o setor privado. Paralelamente, órgãos do governo atuarão de forma integrada para garantir que a celebração seja a melhor e mais bonita possível, atendendo à orientação do governador e da vice-governadora, compromisso que buscamos cumprir de forma conjunta.”

A vice-prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite, acompanhou os últimos ajustes e disse estar bastante satisfeita com a parceria do Estado. “Todos os anos, a Prefeitura é parceira do governo do Estado na realização deste evento. Estamos aqui atuando em conjunto, com a Prefeitura responsável por serviços como limpeza, iluminação pública, trânsito, entre outras ações, conforme determinação do prefeito Zequinha Lima. Além disso, o Réveillon da Família movimenta a economia local, gerando renda para comerciantes e trabalhadores com a venda de alimentos, bebidas e outros produtos, fortalecendo a economia de Cruzeiro do Sul. O município também vai ter a queima de fogos com 15 minutos de duração à meia-noite”, disse.

Além da atração principal, a programação contará com apresentações de artistas locais e atividades promovidas pela Prefeitura antes do show nacional. A expectativa é de um público entre 30 e 40 mil pessoas. A organização reforça que o Réveillon da Família é um evento voltado para todas as idades, realizado em parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, e convida a população a prestigiar a festa e aproveitar a programação com responsabilidade até as 4h da manhã.

A Polícia Militar do Acre, por meio do 6º Batalhão e do Comando da Companhia de Policiamento Especializado, participou da ação. Durante a coletiva, o capitão da PM Thales Campos destacou as principais medidas de segurança que serão adotadas para garantir a tranquilidade do público durante o evento. “Teremos um reforço significativo na segurança pública, com a atuação de aproximadamente 50 policiais integrando o esquema de segurança. Além disso, cerca de 50 seguranças privados também estarão trabalhando no evento. Na área externa, as equipes de trânsito darão apoio, realizando o controle e a organização do fluxo. Será um aparato de segurança robusto, com o objetivo de garantir paz e tranquilidade à população que estará prestigiando este momento de lazer”, disse.

As equipes de segurança recomendam que o público evite levar garrafas de vidro ou objetos que possam representar risco durante o evento. Também orientam que menores de idade estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis, respeitando os horários estabelecidos. A Polícia Militar atuará durante toda a programação com o objetivo de garantir a segurança, a tranquilidade e o lazer da população do Vale do Juruá.

Na atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, o tenente Alisson Rogério, do subcomando do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, destaca. “Como é de praxe, o Corpo de Bombeiros está presente em grandes eventos com grande concentração de público, com foco principal na prevenção. Será realizada vistoria para verificar se os equipamentos de segurança estão em conformidade e se a estrutura do palco oferece segurança tanto para os artistas quanto para o público que circula pelo local. Além disso, atuaremos na prevenção de situações de pânico e acidentes, com a presença de viatura e guarnição do Corpo de Bombeiros, prontas para atender qualquer intercorrência, seja atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio ou a princípios de incêndio, bem como outras ocorrências que possam surgir durante o evento.”

A festa de Réveillon realizada no Vale do Juruá integra o Calendário Oficial de Eventos do governo do Acre e se consolidou como uma das principais celebrações de fim de ano no interior do estado, reunindo um grande público em edições anteriores. A programação reúne manifestações culturais locais e atrações de alcance nacional, destacando a capacidade da região para sediar grandes eventos populares que incentivam a convivência social e impulsionam o turismo regional.

Com o planejamento definido durante a coletiva e a atuação conjunta dos governos estadual e municipal, a expectativa é de que a virada do ano em Cruzeiro do Sul seja celebrada com organização, segurança, música e alegria, fortalecendo, mais uma vez, a tradição do Réveillon no Acre.





























