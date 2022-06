“Nenhum membro do MDB fala pela Jéssica, ela é candidata a senadora em qualquer circunstância”, diz Vagner Sales

Após a divulgação de uma matéria sobre suposta desistência de Jéssica Sales (MDB) em disputar o Senado na chapa da pré-candidata ao governo do Acre, Mara Rocha, o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) negou na manhã desta quarta-feira (1º) que a filha esteja deixando a chapa majoritária emedebista e desistindo das eleições deste ano.

“Nenhum membro do MDB fala pela Jéssica, ela é candidata a senadora em qualquer circunstância. O tratamento do câncer tem evoluído com respostas positivas. Minha filha estará na disputa com toda certeza. Os adversários estão desesperados e plantam essas informações com intenção de desestabilizar nossa candidatura”, diz Vagner.

A reportagem também ouviu a deputada federal Jéssica Sales. Ela disse que lamenta que algumas notícias que ela classifica como “fake News” venham sendo divulgadas como verdades. “Somente eu e minha família podemos falar sobre minha candidatura. Não passei procuração para nenhum membro do MD falar por mim”, destaca Jéssica.

A pré-candidata ao Senado destaca que desde que anunciou sua intenção em disputar uma cadeira no Senado Federal, ela vem sendo atacada com vários tipos de ações “politiqueiras” pelos adversários. “Vamos deixar o eleitor decidir. Democracia é isso, disputar no voto não nos ataques rasteiros como vem acontecendo”, finaliza.

