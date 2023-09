No Acre quadrilha interestadual de traficantes liderada por estudante de medicina é condenada

Por Alexandre Lima

Ryan Isaías Braga, Jeferson da Silva Lopes, Geovane Silva Ribeiro, Wellinton Lopes Mourão e Éricles Gurgel de Almeida, que integravam uma quadrilha interestadual de traficantes, foram condenados pela justiça do Acre.

A quadrilha, que era comandada pelo estudante de medicina Ryan Isaías Braga, foi investigada pela DENARC da Polícia Civil.

O bando, enviava entorpecentes do Paraguai para municípios do interior do estado.

O grupo começou a ser desarticular na noite de 14 de Janeiro do ano passado.

Nesta data, policiais da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil, apreenderam quase 25 quilos de drogas, na Rodoviária de Rio Branco.

Geovane Silva Ribeiro, que vinha de Foz de Iguaçu no Paraná, em um ônibus, foi preso em flagrante ao desembarcar na capital.

A partir daí, os investigadores chegaram aos demais membros da quadrilha.

O que chamou a atenção dos policiais foi a logística utilizada pelos traficantes.

A droga era comprada na Ciudad Del Leste, no Paraguai e transportada para Foz do Iguaçu, no Paraná.

De lá, os carregamentos seguiam para Rio Branco em ônibus. Da capital a droga era levada para os municípios de Feijó e Tarauacá.

Cada integrante do bando tinha uma função especifíca. O estudante de medicina Ryan Isaías Braga, era o responsável pelo envio da droga e também por chefiar o grupo.

Welliton Lopes Mourão, atuava como “mula”, ou seja, o responsável por transportar o entorpecente até o interior do estado.

Enquanto, Geovane, preso em flagrante e réu confesso, era a pessoa que comandava o tráfico de drogas na cidade de Feijó e ainda por fazia cobranças em nome de Ryan.

Já Jeferson da Silva Lopes, atuava na mesma função de Geovane, mas no município de Tarauacá.

Éricles Gurgel Almeida, também fazia parte do bando. Os agentes da DENARC, chegaram até ele, após a extração de dados de telefones apreendidos.

No último dia 25, a Justiça do Acre, julgou parcialmente a denúncia do Ministério Público do Acre e condenou os cinco réus.

Ryan isaías Brga, foi sentenciado a 10 anos e 6 meses de prisão, Jeferson da Silva Lopes, recebeu a maior pena, 11 anos e 4 meses, Geovane Silva Ribeiro 10 anos, 3 meses e 20 dias, Welliton Lopes Mourão 10 anos e 6 meses, todos em regime inicial fechado;

Já Éricles Gurgel de Almeida, foi condenado 5 anos de prisão, em regime aberto. A decisão foi do juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco. Os réus ainda poderão recorrer da sentença.

