No Alto Acre, espaços impedidos de funcionar na Bandeira Laranja são notificados

Nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, os estabelecimentos e espaços impedidos de funcionar na Bandeira Laranja do Pacto Acre sem Covid já começaram a ser notificados a paralisar as suas atividades enquanto vigorar a nova classificação de risco.

Nesta sexta-feira, 30, o juiz eleitoral da 6ª Zona (Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil), Gustavo Sirena se reuniu com candidatos e coordenadores de campanha para discutir a suspensão de eventos como carreatas, cicleatas, passeatas, comícios e bandeiraços.

Em Xapuri, as notificações começam a ser feitas neste sábado, 31, de acordo com informação prestada pelo secretário municipal de Saúde, Wagner Menezes, após reunião realizada nesta também sexta-feira envolvendo o Ministério Público, as Polícias Civil e Militar e a própria pasta da Saúde Municipal.

Na próxima terça-feira, 3 de novembro, o promotor eleitoral da 2ª Zona (Xapuri e Capixaba), Juleandro Martins de Oliveira, vai se reunir com representantes partidários para discutir a respeito dos eventos de campanha que desde o dia 27 de setembro têm promovido aglomerações que na vigência da Bandeira Laranja não poderão ser realizados.

A mudança ocorre depois da piora nos indicadores de Covid-19 na regional do Alto Acre, que regrediu para o Nível de Alerta (Bandeira Laranja) após a última avaliação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, divulgado na tarde da última quinta-feira, 29, e que corresponde ao período de 11 a 24 de outubro. A próxima classificação de risco será anunciada no dia 13 de novembro.

Com a nova classificação, não poderão funcionar na regional do Alto Acre os espaços como as academias de ginástica, clubes esportivos e de lazer e similares, teatros, cinemas e apresentações culturais, eventos religiosos em templos ou locais públicos, de qualquer credo ou religião, inclusive reuniões de sociedades ou associações sem fins lucrativos.

Também deverão paralisar as suas atividades a partir deste sábado nos quatro municípios da regional – Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil – os centros e escolas de formação e capacitação, estúdios de dança, escolas/estúdios de música, centro de formação de condutores de veículos automotores e similares, além de eventos, feiras, seminários e congressos.

Alguns estabelecimentos poderão funcionar durante a vigência da Bandeira Laranja com restrições e adoção de protocolos sanitários específicos. São eles as lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, comunicação, informática, áudio, vídeo e colchoarias, lojas de materiais de construção e cadeia de produção, distribuição e comercialização da construção civil.

A Bandeira Laranja admite ainda a reabertura de shoppings, limitados a 30% de capacidade, com exceção de suas respectivas áreas de lazer e alimentação. Bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias, distribuidoras e similares poderão operar exclusivamente com o serviço de delivery e/ou drive-thru. Feiras livres, comércios de rua e ambulantes não serão mais permitidos.