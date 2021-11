No Alto Acre, Petecão entrega máquina, inaugura centro para idoso

No Alto Acre, Petecão entrega máquina, inaugura centro para idosos e conversa sobre segurança com o governador de Pando

Em visita a região do Alto Acre, o senador Sérgio Petecão entregou mais uma máquina retroescavadeira à Prefeitura de Assis Brasil, é o segundo veículo pesado que o senador entrega, este ano, ao município.

O prefeito Jerry Correia agradeceu a parceria do senador. “É a segunda vez que agradeço publicamente ao senador Petecão por esse olhar diferenciado que ele tem com a nossa cidade. Um município pequeno aqui no extremo norte, população pequena, mas que ele tem dado muita atenção”, afirmou.

Jerry explicou a importância do maquinário para prefeitura. “Esse equipamento é fundamental para chegarmos à zona rural, à Reserva Chico Mendes, e dar acesso a mais de 4 mil índios que dependem desses ramais. O senador tem nos recebido com muito carinho em seu gabinete, não só garantindo emendas, como deixando sua equipe técnica à disposição para destravar e agilizar o processo. Em nome do povo de Assis Brasil, eu faço esse agradecimento ao senador Petecão”, destacou o gestor.

Já nesta sexta-feira, 12, Petecão esteve com o governador do Departamento de Pando, na Bolívia, Régis Richter, para tratar da segurança da fronteira entre os dois países e da importância de estreitar parcerias para o desenvolvimento da região.

Finalizando sua agenda na região, o senador Petecão reinaugurou, ao lado da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassen, o Centro de Convivência do Idoso Adrelino Avelino da Silva, fruto de emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp