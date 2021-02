No banho de sol, pacientes do Into recebem visitas de familiares

Na tarde desta quarta-feira, 03, o videomaker do ac24horas, Whidy Melo, acompanhou a movimentação de diversas pessoas em busca de conversar e repassar palavras positivas para amigos e familiares que estão internadas no Into, em Rio Branco (AC).

Para evitar aglomerações na área externa do Instituto de Traumatologia do Acre (Into) escolhido pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), foi instalado uma grade para delimitar o contato entre os pacientes e visitantes no hospital de campanha.

Para os familiares a covid-19 é tida como uma doença traiçoeira, segundo a dona Adriana, que está com o marido internado no Into há sete dias, os momentos passam pela incerteza e insegurança, mas também de otimismo ao saber que o marido vem reagindo bem ao tratamento.

“Ele está muito bem e reagindo ao tratamento. Hoje foi o banho de sol. E a gente só tem notícia dele uma vez ao dia, mas graças a Deus, ele vem se recuperando bem. É muito difícil não saber de nada do que tá acontecendo, mas quando chega em uma certa hora [horário da ligação da assistente social], eu sei como ele tá, mas é muito difícil ficar sem saber”, relatou.