No Costelão de Acrelândia, Petecão defende o fortalecimento da Pecuária

O senador licenciado Sérgio Petecão (PSD), pré-candidato ao governo do Acre, esteve na noite deste sábado no município de Acrelândia, onde participou da 12ª edição do “Costelão”, evento realizado pela Associação de Pecuaristas do município. O pré-candidato e sua comitiva foram recebidos pelo prefeito do município, Olavo Resende (MDB), e centenas de pecuaristas, para o tradicional evento de confraternização dos produtores rurais da região.

Na ocasião, o senador destacou a importância da pecuária e da produção rural para a economia do Acre. “ Para mim é uma grande alegria poder estar aqui com essas pessoas, alguns são amigos de muitos anos, é uma classe que não se cansa de lutar em defesa do Acre, e todos têm o nosso respeito e admiração”, declarou Petecão.

Além da população de Acrelândia e municípios vizinhos, o evento também contou com a presença de outros pré-candidatos que concorrerão nas eleições proporcionais e majoritárias deste ano, como a pré-candidata ao governo deputada federal Mara Rocha (MDB-AC).

Em um encontro informal com Petecão, a pré-candidata destacou os pontos em comum que ambos possuem quanto às ações de seus respectivos planos de governo em relação ao setor produtivo do Acre. “Defendemos a produção rural como uma das alternativas para desenvolver a nossa economia”, pontuou Mara Rocha.

No encontro, Petecão chegou a declarar para a pré-candidata que “se você chegar na frente no segundo turno, pode contar com meu apoio”, ouvindo como resposta dela que “se a sua candidatura for vitoriosa e a nossa não chegar lá, tenha certeza que estarei lhe dando nosso apoio também”.

O pré-candidato ao governo Petecão falou ainda sobre a importância de contemplar em seu plano de governo ações voltadas para o fortalecimento do setor produtivo. “São pessoas que acreditam nesse estado, que investem aqui, e que ajudam a nossa economia a se desenvolver. Eu não poderia deixar de reconhecer a importância que essas pessoas tem para o Acre”.

Ainda no Sábado, a comitiva do pré-candidato Petecão esteve na Vila Caquetá, no município de Porto Acre, onde realizou várias visitas à lideranças políticas da região e participou do arraial de festa junina da comunidade.

