Nota de esclarecimento sobre funcionamento da sede da Secretaria de Agricultura

A Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre) informam que a partir desta terça-feira,14, passarão por um processo de manutenção corretiva e adequação de instalações sanitárias na sede das instituições na Avenida Nações Unidas, Estação Experimental.
Por conta disso, todos os serviços dos referidos órgãos passam a funcionar de forma online, com os servidores atuando no sistema home office até a próxima sexta-feira, 17.
Rynaldo Lúcio dos Santos
Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Pádua Cunha
Presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre
José Luís Tchê
Secretário de Estado de Agricultura