Nota de esclarecimento sobre funcionamento da sede da Secretaria de Agricultura





A Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre) informam que a partir desta terça-feira,14, passarão por um processo de manutenção corretiva e adequação de instalações sanitárias na sede das instituições na Avenida Nações Unidas, Estação Experimental.

Por conta disso, todos os serviços dos referidos órgãos passam a funcionar de forma online, com os servidores atuando no sistema home office até a próxima sexta-feira, 17.

Rynaldo Lúcio dos Santos

Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

Pádua Cunha

Presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre

José Luís Tchê

Secretário de Estado de Agricultura





