A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da direção do Pronto-Socorro de Rio Branco, informa que, na tarde deste sábado, 7, foi registrado um princípio de incêndio em uma sala de máquinas do setor de Tecnologia da Informação, área isolada da unidade hospitalar, sem acesso ao público nem relação com os espaços de atendimento.

A situação foi prontamente controlada com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), sem necessidade de remoção de pacientes e sem risco à integridade dos internados ou profissionais.

Todas as medidas de segurança foram adotadas de forma imediata, garantindo a continuidade dos atendimentos e a normalidade no funcionamento da unidade.

The post Nota de esclarecimento sobre princípio de incêndio no Pronto-Socorro de Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.





