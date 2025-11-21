Noticias da Fonteira

Acre

Nota pública sobre a inauguração da Ponte da Sibéria

nov 21, 2025


O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), informa que a inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, não poderá ocorrer nesta sexta-feira, 21. Nas últimas duas semanas, as chuvas têm sido constantes, o que impossibilitou a conclusão de etapas que dependem de condições climáticas estáveis.

Mesmo com o trabalho das equipes em dois turnos e todo o esforço dos mais de 100 profissionais mobilizados, a continuidade das chuvas impediu o avanço necessário para entregar a obra com a segurança e a qualidade exigidas.

A inauguração será realizada no próximo domingo, 23, às 16h30.

Sula Ximenes
Presidente do Deracre

