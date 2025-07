Nota pública sobre a recaptura de um detento do Complexo Penitenciário de Rio Branco

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa sobre a recaptura um detento que fugiu neste sábado, 19.

Ruan Carlos Souza da Silva foi recapturado neste domingo, 20, nas proximidades do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Seguem foragidos:

Willian Pinheiro da Silva

Ryan Vieira de Oliveira

Antonio Eules de Souza Gama Borges

Matlison Malzone Caetano de Freitas

Walison da Silva e Silva

A Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem trabalhando para recapturar os demais fugitivos.

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen

