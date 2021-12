NOVA PONTE ENTRE BRASILÉIA- EPITACIOLÂNDIA. MARA ROCHA DESTINA R$ 29,5 MILHÕES PARA A OBRA.

No primeiro mandato a deputada Federal Mara Rocha aloca recursos para a construção da nova ponte que ligará Epitaciolândia a Brasiléia, que é um sonho da população dos dois municípios.

“Muito feliz e agradecida a Deus por trazer melhorias para população do meu estado. Essa obra será um marco do meu mandato e mostra o meu comprometimento com o desenvolvimento do Estado e o meu carinho com a população do Vale do Acre. Será uma obra nova, bonita, estruturante como merecem os munícipes dos dois municípios. Não prometi nada aos moradores. Identificamos a necessidade e a importância da obra para a região e focamos na busca de recursos. Agora trazermos a feliz notícia aos moradores de recursosna ordem de R$ 29,5 milhões”, disse Mara.

Agradeço ao vice-governador Rocha que muito nos ajudou nas reuniões no Ministério e DNIT para viabilizar esse sonho. Agradeço ao prefeito Sérgio Lopes que aceitou o desafio de contribuir essa obra tão importante e a prefeita Fernanda Assem que nos deu anuência para a construção da Ponte.

Mara Rocha, sem promessas e mais ação

Mara Rocha trabalhando pelo Acre em prol do Brasil!

