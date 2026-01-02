Noticias da Fonteira

Fronteira

Novo padrão nacional de Nota Fiscal torna-se obrigatório para todas as empresas e moderniza serviços

jan 2, 2026




A Prefeitura comunica que a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) migrou integralmente para o sistema nacional, abrangendo agora todas as categorias empresariais e prestadores de serviços, e não apenas os Microempreendedores Individuais (MEI). A mudança atende às determinações da Lei Complementar nº 214/2025, que expande a obrigatoriedade da padronização fiscal para todo o setor de serviços. O objetivo central consiste em unificar a base de dados tributários e eliminar as…



