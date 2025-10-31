Novo Posto de Identificação é inaugurado em Senador Guiomard pela Polícia Civil do Acre – Polícia Civil do Estado do Acre

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação, realizou nesta quarta-feira, 29, a inauguração do novo Posto de Identificação de Senador Guiomard, fruto de uma importante parceria com a Prefeitura Municipal.

Instituto de Identificação da Polícia Civil chega a Senador Guiomard e reforça a descentralização dos serviços. Foto: Emerson Lima/ PCAC

A instalação do posto representa um avanço significativo na descentralização dos serviços de identificação civil, permitindo que os moradores do município possam emitir e receber suas carteiras de identidade sem precisar se deslocar até Rio Branco. Antes, muitos cidadãos dependiam do atendimento na OCA da capital, o que gerava custos e dificuldades de deslocamento.

O diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, destacou que a iniciativa leva cidadania e dignidade à população local. “A instalação do posto é um passo importante na descentralização dos serviços de identificação civil. Agora, os moradores de Senador Guiomard podem realizar todo o processo de emissão e entrega da carteira de identidade no próprio município, com mais praticidade e conforto”, ressaltou.

O atendimento ao público funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, oferecendo um serviço ágil e próximo da comunidade. A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Pereira, enfatizou a relevância da parceria para o desenvolvimento local.

“Esse novo posto garante mais conforto, agilidade e proximidade entre o cidadão e os serviços públicos. É uma conquista que reforça o compromisso da gestão municipal com a população”, afirmou a prefeita.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou que a iniciativa faz parte de um projeto mais amplo de expansão do Instituto de Identificação.

“Essa ação integra o compromisso da Polícia Civil em ampliar a presença do Instituto de Identificação em todos os municípios do Acre, assegurando que cada acreano tenha acesso rápido e eficiente à sua documentação civil”, concluiu.