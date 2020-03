Novos exames dão negativo para mais 5 casos suspeitos de coronavírus no Acre

Num intervalo de pouco mais de 24 horas, cinco novos casos suspeitos de coronavírus deram negativo para a doença covid-19 no Acre. Na tarde deste domingo, 15, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) anunciou que exames estavam sendo analisados pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux, na Fundação Hospitalar do Estado do Acre, cujos resultados sairiam ainda na noite deste domingo.

“As análises das amostras dos pacientes suspeitos nos mostraram que todos estão com resultado negativo para covid-19”, ressaltou Andreas Stocker, gerente do Centro Mérieux, em nota enviada ao Departamento de Vigilância em Saúde, o DVS, da Sesacre, às 19h30 de domingo.

As cinco pessoas submetidas aos exames eram um estudante de 27 anos que compareceu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, na noite de sábado, 14, uma pensionista de 65 anos, uma servidora pública de 37 e um estudante de 24 anos.

A aposentada, a funcionária pública e o estudante foram recebidos no Hospital de Urgência e de Emergência de Rio Branco, o Huerb. Já o quinto e último, um rapaz de 27 anos, se deslocou para uma clínica particular.

“Todos as pessoas testadas não estão contaminadas pela covid-19, o que, até este presente momento torna o Acre estado livre de casos confirmados de coronavírus no país”, explica Glória Nascimento, chefe do DVS.

No último dia 10 de março, o Centro Mérieux havia confirmado que os primeiros três casos investigados no Acre também deram negativo para o coronavírus.

Dessa vez, a Sesacre enviará as amostras coletadas dessas pessoas para o Instituto Evandro Chagas, em Belém. Segundo ressalta Glória Nascimento, esse procedimento é apenas uma forma do Ministério da Saúde oficializar que os casos aqui no Acre deram negativo.

