Obra do governo no Ramal do Jarinal ultrapassa 60% de execução e alcança mais de 1,2 mil km de ramais atendidos na Transacreana





O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança com as obras de melhoramento no Ramal do Jarinal, localizado no km 72 da Estrada AC-90 (Transacreana), em Rio Branco. A intervenção integra a política estadual de recuperação de estradas vicinais, sob responsabilidade do Deracre, com foco na melhoria do acesso às comunidades rurais e no escoamento da produção agrícola.

O Ramal do Jarinal é uma das principais rotas de escoamento da produção da região da Transacreana e atende cerca de 80 famílias. No trecho, o Deracre executa serviços de limpeza mecanizada, reforço do subleito e implantação de obra de arte corrente nos primeiros 10 quilômetros do ramal, garantindo melhores condições de trafegabilidade para moradores e produtores rurais. O Deracre já executou 60,14% do objeto da obra. Os serviços de terraplenagem foram concluídos em 100%, além da execução de parte do reforço do subleito e do sistema de drenagem, o que mantém os trechos atendidos trafegáveis e preparados para a etapa seguinte.

A obra é financiada com recursos do Ministério da Agricultura e Pecuária de emenda de bancada federal, por meio de convênio firmado com o governo federal, que destina R$ 94 milhões ao melhoramento de ramais em todo o estado. Desse total, R$ 15 milhões são aplicados diretamente no Ramal do Jarinal, dentro de um pacote que contempla a recuperação de 212 quilômetros de vias nas regiões do Alto e Baixo Acre.

Atualmente, os serviços encontram-se temporariamente paralisados em razão do inverno amazônico, condição climática que inviabiliza a continuidade das frentes de trabalho neste período. A aplicação do revestimento primário está programada para o verão amazônico de 2026, quando as condições climáticas permitirão a retomada integral das atividades. Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a paralisação segue critérios técnicos e não compromete a qualidade nem o planejamento da obra.

“Mesmo com a interrupção provocada pelo inverno amazônico, conseguimos avançar de forma consistente. O Ramal do Jarinal é uma obra do Deracre e foi preparado tecnicamente para receber o revestimento primário no período adequado, garantindo durabilidade e segurança”, afirmou.

As ações no Ramal do Jarinal seguem diretrizes do governador Gladson Camelí e exemplificam a atuação do Deracre na manutenção e recuperação de ramais em áreas onde o acesso é mais desafiador. Além do Jarinal, o Deracre mantém frentes de trabalho em ramais de todas as regiões do estado.

O Deracre concentrou parte expressiva das frentes de serviço na região da Transacreana, onde mais de 100 ramais receberam intervenções ao longo do ano, somando mais de 1.200 quilômetros de vias vicinais atendidas. Somente em 2025, foram 11.613 quilômetros de ramais melhorados. Entre 2019 e 2025, o Acre contabiliza 56.853 quilômetros de ramais atendidos.

