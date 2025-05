O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), inicia na próxima semana os serviços de pavimentação da Estrada Dias Martins, em Rio Branco. A obra será executada pela empresa JC O Paz.

“A gente sabe o que essas famílias enfrentaram durante todos esses anos, principalmente no inverno, quando a lama tomava conta e dificultava até sair de casa. Atender essa demanda é uma prioridade do governador Gladson Camelí, e agora chegou a hora de dar um basta nesse sofrimento. Vamos começar essa obra com planejamento e pé no chão, para entregar dignidade a quem esperou por tanto tempo”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Com aproximadamente 2 quilômetros de extensão, a estrada está localizada na área urbana da capital, nas proximidades da zona industrial e do bairro Universitário. A via enfrentava sérios problemas de trafegabilidade, agravados durante o período chuvoso, impactando diretamente cerca de 500 famílias.

Emenda parlamentar

O projeto foi iniciado em março deste ano, com a elaboração técnica e os trâmites necessários para viabilizar a execução da obra. Os serviços previstos incluem drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica, além da construção de ciclovia e calçada. A iniciativa vai garantir mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população local, e está sendo viabilizada por meio de uma emenda de R$ 6,5 milhões do senador Alan Rick, com contrapartida do governo do Estado.

A intervenção reforça o compromisso do governo do Acre com o desenvolvimento urbano e a valorização das áreas que aguardavam investimentos há décadas.

The post Obras de asfaltamento do Estado beneficiam 500 famílias da estrada Dias Martins em Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.





Source link