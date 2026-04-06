Oficiais Investigadores da PCAC participam de treinamento especializado com equipe Glock





A Polícia Civil do Acre (PCAC) participou, nesta quinta-feira, 2, de um curso de capacitação voltado ao manuseio e à manutenção de armamento do tipo pistola Glock, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp). A iniciativa reforça o compromisso das forças de segurança com a qualificação contínua dos profissionais que atuam na linha de frente do combate à criminalidade.

A capacitação reuniu cerca de 10 oficiais investigadores de Polícia Civil, incluindo servidores que atuam nos municípios de Brasileia, Tarauacá e Sena Madureira, além de policiais lotados na Direção-Geral e na Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

O curso foi ministrado pelo capitão do Team Glock e instrutor-chefe da equipe Glock do Brasil, Mauro Thompson, que repassou aos participantes conhecimentos técnicos especializados sobre o armamento.

Durante a formação, os policiais receberam instruções teóricas e práticas sobre o correto manuseio, desmontagem, limpeza, manutenção preventiva e identificação de possíveis falhas nas pistolas, garantindo maior segurança e eficiência no uso do equipamento em serviço.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou a importância da qualificação permanente dos policiais civis.

“Investir na capacitação dos nossos profissionais é essencial para garantir um serviço de excelência à população. O domínio técnico sobre o armamento que utilizamos no dia a dia proporciona mais segurança para o policial e para a sociedade, além de aumentar a eficiência das nossas operações”, afirmou.





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