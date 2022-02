Oficial: Carnaval de Rio Branco é cancelado por conta da Covid-19

Eldérico Silva

Por mais um ano, a pandemia do novo coronavírus afetou a folia de carnaval em Rio Branco. Em meio ao aumento expressivo dos casos de Covid-19, o desfile de blocos e festas foram cancelados como forma de combater a disseminação da doença na capital acreana.

A informação sobre o cancelamento do carnaval este ano foi dada pela prefeitura de Rio Branco. No início de janeiro, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, também anunciou que a festa popular estava cancelada em 2022.

Ao g1, o secretário estadual de Turismo, Jhon Douglas, disse que ainda não há orientação por parte do estado sobre o assunto e que as prefeituras têm tomado essa medida.

Os pontos facultativos dos dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março devido ao Carnaval estão mantidos no Acre. Segundo o governo, não deve ocorrer alteração do decreto publicado em dezembro do ano passado, que determina o calendário de feriados e pontos facultativos no estado.

O mesmo também vale para Rio Branco, que também estabeleceu o ponto facultativo nos mesmos dias. Então, as folgas se estendem para funcionários públicos do âmbito estadual e municipal e não para empresas privadas.

Em 2021, com o estado na bandeira vermelha a festa ficou suspensa em todo Acre. Este ano, todas as regionais estão em bandeira amarela, mas os eventos com mais de 300 pessoas estão suspensos até 31 de março.

Festa fora de época

Sem carnaval pelo segundo ano seguido, a expectativa dos blocos carnavalescos na capital acreana é que, com o controle da pandemia, seja possível fazer um carnaval fora de época.

“A gente tem também essa esperança, assim como todos os outros blocos, de fazermos um carnaval fora de época. Mas, tudo isso é ligado com o Comitê Covid, com a prefeitura, através da Fundação Garibaldi Brasil e com o estado também, para a gente se alinhar e saber se realmente vai poder fazer. Temos essa esperança, mas sabemos que existe também a possibilidade de não haver”, disse Frank Costa, presidente do Bloco 6 é Demais.

O Bloco 6 é Demais, que é tradicional na comunidade da Seis de Agosto, já estava com praticamente todo planejamento do carnaval em andamento. “Tínhamos preparado praticamente 90%, tanto de samba-enredo, temas, prometido alguns ensaios já para apresentar para a comunidade e também para o simpatizante.”

O Wellington Fraga é presidente do Bloco Unidos do Fuxico, do Bairro Quinze. O bloco que foi o último campeão do desfile realizado pela prefeitura de Rio Branco, em 2020, também já estava com tudo preparado para o Carnaval deste ano. O presidente falou que a festa de carnaval também ajuda a movimentar a economia.

“Os blocos movimentam a economia, com costureiras, carpinteiros, são pessoas que movimentam o carnaval, não só aqui no bloco, como no próprio desfile, como a moça que vende copo sujo na beira da calçada, o senhor que vende pipoca. Então, toda a economia criativa é atingida com os desfiles dos blocos”, afirmou.

Apesar do sentimento de tristeza dos foliões, ainda existe a esperança de continuar celebrando a festa mais popular do país.

“É uma magia de encher os olhos e o coração. Para quem gosta de carnaval, é uma data tão festiva, alegre, para cima. Eu como ativista cultural vejo uma alegria imensa naqueles artistas, nos foliões se divertindo com essa festa popular não só no Acre, mas em todo Brasil.”

Casos de Covid

Mais três mortes pela Covid-19 e outros 64 casos de infecção por coronavírus foram registrados no boletim da Secretaria de Saúde do Acre neste domingo (6). O número de infectados saiu de 105.874 para 105.938 e o de mortes subiu para 1897.

Ainda sem reagentes para fazer os diagnósticos, o Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) já acumula 1.316 exames na fila de espera.

Em todo o estado há 83 pessoas internadas, das quais 82 com teste positivo, conforme o boletim.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado está em 73%. Dos 30 leitos de UTI existentes, 23 estão ocupados, desses 19 só no Into, onde a taxa de ocupação atingiu os 95%. São 20 leitos de UTI em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul.

