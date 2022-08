Oficial da Polícia Nacional Boliviana é preso levando armas para facções no Acre

Segundo informações iniciais, já existia uma investigação feita pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), onde constataram que o boliviano fornecia armas para facções criminosas que atuam no Acre, um cerco foi montado pelos agentes de Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal em Capixaba e Xapuri.

O subtenente da Polícia Boliviana, Alexander Velasquez, foi preso em flagrante delito no início da noite desta quarta-feira (3), no posto policial de Xapuri. Quando se deslocava pela BR 317 sentido capital do Acre.

Ao ser abordado, o veículo foi revistado e foram encontradas diversas armas de fogo com o militar, munições, carregadores e até coletes balísticos que seriam entregues a facções locais. Diante do flagrante, o policial boliviano não reagiu a prisão.

Alexander Velasquez, que é subtenente da Polícia Nacional Bolíviana, a foi conduzido à Delegacia de Xapuri para os procedimentos da prisão em flagrante e será colocado à disposição da Justiça.

A Polícia Civil investiga ainda o possível envolvimento do policial boliviano em roubos ocorridos na fronteira. Segundo informações, a notícia da prisão do militar já teria chagado ao comando da polícia na cidade de Cobija, capital do estado de Pando, onde estarão tomando providencias sobre o caso e irão colaborar com as autoridades brasileiras.

