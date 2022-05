Oficina ortopédica recebe novos equipamentos adquiridos com emenda de R$ 400 mil destinada por Leo de Brito

Em reconhecimento à importância do trabalho realizado pela Oficina Ortopédica do Estado, que atende pacientes que utilizam órtese e prótese, o deputado Leo de Brito (PT-AC) tem destinado emendas para a unidade saúde. O montante enviado à oficina para aquisição de equipamentos e insumos já soma quase R$ 900 mil.

“Esse trabalho é importante para as pessoas com deficiência, vítimas de acidente, os hansenianos. Já tínhamos colocado uma emenda de R$ 400 mil e temos mais R$ 500 mil que atenderá a unidade de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul. É nosso papel ajudar essa unidade que realiza um trabalho essencial há mais de 40 anos”, detalhou o parlamentar.

Com os recursos da emenda de Leo de Brito, a unidade pode fazer a aquisição de um equipamento para fisioterapia; aparelho eletroestimulador neuromuscular funcional; bicicleta ergométrica, furadeira elétrica de bancada; máquinas de costura industrial e uma geladeira.

Atenção a quem precisa

A direção da Oficina Ortopédica informa que são realizados cerca de 300 atendimentos por mês e a medida de produção de órtese e próteses variando oito a dez mensalmente.

A unidade conta com médicos, fisioterapeutas, psicólogos e terapeutas ocupacionais para atender os pacientes.

Jerry Campos, gerente-geral da Oficina, lembra que desde 2016 há a parceria de Leo de abrigo com a instituição de saúde. “Nós ficamos felizes e os usuários agradecem. São novas máquinas e equipamentos que vão nos ajudar. E, independente de partido, esperamos que a unidade sempre receba essa atenção por parte dos parlamentares”, afirmou o gerente.

Rosângela Farias, gerente do Serviço de Atendimento Médico (SAME) da Fundhacre, representando o diretor-geral da Fundhacre, João Paulo Silva, disse que a solenidade de entrega dos novos equipamentos gera sentimento de gratidão na equipe.

“Essa parceria é digna de aplausos por ter o olhar de cuidado com a comunidade, das pessoas que precisam dessa assistência. É gratificante ter um deputado que se preocupa com a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, comentou Farias.

O ato de entrega dos equipamentos novos contou com a presença do coordenador do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas por Hanseníase (Morhan), Élson Dias; senhor Messias Tavares, sapateiro na unidade de saúde, Raimundo Oceano, funcionário da Oficina há 42 e Dayse Areal, do Setor de Lavanderia e Costura da Fundhacre.

Ademar Freitas, paciente da unidade, contou que recebe assistência da Oficina há oito meses. Ao presenciar a entrega dos novos equipamentos, o paciente declarou que o aparelhos são bem-vindos.

“Nós estamos precisando porque aqui falta aparelhagem, precisamos de melhorias na estrutura daqui. Acho positiva essa ajuda do deputado”, declarou o paciente.

