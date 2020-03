Operação “Saturação e Presença” mobiliza forças policiais na fronteira e narcotraficante foragido é preso

Foram várias ações na zona rural e urbana nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia. Polícia Civil, Militar, Exercito Brasileiro, Gefron, Ciretran e Penal, se mobilizaram para repreender, deter e apreender, tudo que estavam às margens da Lei na fronteira do Acre.

Batizada de Operação Saturação e Presença, o trabalho é, e será intensificado principalmente na região do fronteira do Acre. Segundo o delegado titular de Epitaciolândia, Luís Tonini, foram muitas abordagens nos mais diversos locais dos dois municípios, tendo como principal foco, o combate ao ilícito nas mais diversas formas.

“Estamos dando uma resposta à sociedade. Somente nesta operação, foram vários veículos apreendidos por estarem circulando de forma irregular, como também, abordagens em diversos locais, com intuito de buscar àqueles que estão avesso com a Justiça”, destacou do delegado.

Durante a manhã desta sexta-feira, dia 6, em parceria com a Polícia Nacional Boliviana, foi possível prender um narcotraficante foragido da Justiça do Acre, identificado como Edivaldo de Oliveira Plácido, conhecido pelo apelido de “Chiquinho das Pedras”, que estava se escondendo na cidade de Cobija, levando uma vida dupla e com documentos falsificados.

“Chiquinho é um sujeito perigoso e se relatos que tem envolvimentos direto com grupo criminoso Comando Vermelho (CV), direto do Rio de Janeiro (RJ), fazendo um conexão criminosa com àquele estado. Conseguimos tirar de circulação o devolvendo para a justiça do Acre para ser tomada as medidas cabíveis sobre esse individuo”, disse o delegado Luís Tonini.

Foi dito que essas operações serão constantemente na fronteira do Acre e em todo o estado, como medida de prevenção e diminuir a criminalidade, levando de volta a tranquilidade aos cidadãos de bem.

Todos os detidos durante a semana em operações policiais na fronteira, foram transferidos para o presídio estadual Francisco de Oliveira Conde, ficando da disposição da Justiça.

Veja entrevista.