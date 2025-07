Operação Verão segue em ritmo acelerado nas rodovias do Acre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensifica nesta segunda-feira, 21, os serviços de conservação e manutenção nas rodovias estaduais com a Operação Verão. As ações visam melhorar as condições de trafegabilidade, garantindo mais segurança e qualidade de vida à população. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, tem acompanhado de perto o andamento dos trabalhos e reforçou o compromisso da gestão com a manutenção contínua das estradas.

“As rodovias são o caminho que conecta a produção do campo, leva as crianças para a escola e garante que as pessoas tenham acesso aos serviços do dia a dia. A gente trabalha o tempo todo para que essas estradas estejam sempre melhores, pensando na segurança e no bem-estar de quem vive e circula por essas regiões”, destacou a gestora.

As frentes de trabalho seguem em diversas regiões do estado com a execução de serviços de tapa-buraco em pontos estratégicos, o que contribui para a fluidez do tráfego e o fortalecimento da infraestrutura viária. As intervenções ocorrem nas seguintes localidades: AC-475, no km 42, em Acrelândia; AC-040, no km 86, em Plácido de Castro; AC-040, no km 38, em Senador Guiomard; AC-010, no km 38, em Porto Acre; e no Ramal Wilson Pinheiro, em Rio Branco.

As ações integram o plano de recuperação da malha viária estadual, executado com recursos próprios do governo. O investimento demonstra o compromisso do Estado em promover a integração regional e o desenvolvimento econômico e social do Acre.



























