Para avançar na cobertura, saúde de Rio Branco realiza mais um mutirão de vacinação contra a Covid

Para ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) realiza neste sábado (2) mais um mutirão de vacinação. A aplicação da 1ª, 2ª e dose de reforço e também a 4ª dose para idosos com mais de 80 anos será disponibilizada em nove Uraps da Capital e em oito lojas de uma rede de supermercados.

O anúncio foi feito pela secretária de saúde, Sheila Andrade, na manhã desta quinta-feira (31). Ela informou que nas Uraps e nos supermercados a vacinação ocorre de 8h às 17h.

“Estamos levando a vacina o mais próximo possível da população e como o mutirão lá atrás foi um grande sucesso e a população ia fazer suas compras e já tomava a dose de vacina, estamos repetindo novamente”, disse Sheila.

A secretária explicou ainda que a vacinação para as crianças vai estar disponível apenas nas Uraps.

“É um apelo que fazemos enquanto gestão pública, um desejo do nosso prefeito Tião Bocalom é de deixarmos de usar máscaras e creio que seja de muitos pais. Mas só podemos fazer isso se tivermos uma população imunizada. Outro apelo é que as crianças agora vão começar o seu período escolar e para que não haja transmissão da Covid é importante que elas sejam vacinadas. Ainda estamos com uma cobertura muito baixa de vacinados nesta faixa etária de 5 a 11 anos”, acrescentou.

Esquema vacinal

A 1ª e 2ª dose são disponibilizadas para pessoas com mais de 12 anos. Já a dose de reforço é aplicada em adultos acima dos 18 anos que tenham completado 4 meses desde a última dose e pessoas com baixa imunidade (imunossuprimidos).

Quem tomou a primeira dose da Janssen há 2 meses ou mais deve comparece à Urap Vila Ivonete e tomar a dose de reforço. É necessário apresentar a carteirinha de vacinação comprovando que tomou a 1ª dose da Janssen há mais de 60 dias.

A equipes de Saúde de Rio Branco começaram no sábado (26) a vacinar idosos acima dos 80 anos com a 4ª dose contra a Covid-19.

A aplicação da 4ª dose em outras faixas etárias ainda não está definida pela pasta, mas essas recomendações “podem ser revistas a qualquer momento”, informou a nota.

Uraps com vacinação no sábado (2)

Urap Vila Ivonete

Urap Eduardo Assmar

Urap Rozangela Pimentel

Urap São Francisco

Urap Hidalgo de Lima

Urap Ary Rodrigues

Urap Bacurau

Urap Cláudia Vitorino

Urap Maria Barroso

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 1.316.743 doses na população até o último dia 21, data da última atualização. Das doses, 629.432 pessoas tomaram a primeira dose, 505.021 a segunda, 12.530 a dose única e 153.028 dose de reforço.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.

Colaborou Andryo Amaral, da Rede Amazônica Acre

