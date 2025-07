Pastora e vencedora do Grammy Latino: quem é Fernanda Brum, atração gospel da Expoacre 2025

Fernanda Brum fará show gospel na Expoacre 2025

A cantora gospel Fernanda Brum foi confirmada como a principal atração da noite gospel da Expoacre 2025, marcada para esta terça-feira (29), às 21h, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. O anúncio foi feito pelo governo do Acre como parte da programação oficial da 50ª edição da feira.

Com mais de 30 anos de carreira e reconhecimento internacional, Fernanda é um dos nomes mais importantes da música cristã contemporânea no Brasil.

A noite gospel costuma reunir milhares de pessoas e a entrada é gratuita, mediante doação de dois quilos de alimentos não perecíveis nos pontos oficiais de troca. Até a última atualização da organização, ainda havia cerca de 13 mil ingressos disponíveis.

Nascida no Rio de Janeiro, Fernanda Brum tem 48 anos, começou a carreira musical nos anos 1990 e, rapidamente, se tornou uma referência no cenário gospel.

Ao longo da trajetória, lançou mais de 15 álbuns, venceu prêmios importantes como dois troféus do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa, e conquistou uma base sólida de fãs em todo o país.

Entre os sucessos mais conhecidos, estão músicas como “Espírito Santo”, “Apenas um Toque”, “Cura-me”, “Enquanto Dói”, “Quebrantado Coração” e “A Noiva”. Sua discografia é marcada por letras que falam de fé, superação, perdão e intimidade com Deus.

Além da carreira musical, Fernanda também é pastora, escritora e atua em projetos sociais ligados à igreja.

Fernanda Brum e Marcos Freire fazem show no Parque do Povo, em Campina Grande

Mensagens de fé

O show, que deve reunir uma multidão de cristãos, promete ser um dos momentos mais emocionantes da feira. A apresentação deve contar com os grandes sucessos da cantora e também músicas do projeto mais recente, lançado em 2025, intitulado “Milagre”.

A expectativa é que o público acompanhe um espetáculo de adoração e espiritualidade, com momentos de oração e reflexões conduzidas por Fernanda.

A artista, inclusive, publicou um vídeo nas redes sociais convidando a população para prestigiar o show. “Convida sua família e seus amigos. Faça desse convite, uma forma de evangelizar também”, falou.

Expoacre 2025

A Expoacre é a maior feira de agronegócio, cultura e entretenimento do estado. Em 2025, o evento chega à 50ª edição e será realizado de 26 de julho a 3 de agosto, com uma programação que inclui shows nacionais, rodeio, cavalgada, exposições comerciais e eventos religiosos.

Além de Fernanda Brum, nomes como Zezé Di Camargo & Luciano e Gusttavo Lima já se apresentaram na feira.

Gusttavo Lima voltou a se apresentar no Acre no dia 27 de julho

Raylanderson Frota/Secom

O que pode e o que não pode levar

Não será autorizada a entrada no parque com objetos que possam ser utilizados para causar ferimentos. Armas de fogo também são proibidas, a não ser em casos com a devida autorização para o porte.

Também não é permitido levar geleiras, isopores e outros recipientes para armazenamento de bebidas, uma vez que o consumo deve ser feito a partir dos estabelecimentos autorizados ao comércio.

Programação musical:

27 de julho (domingo) – Gusttavo Lima

28 de julho (Segunda-feira) – Zezé Di Camargo

29 de julho (Terça-feira) – Fernanda Brum

30 de julho (Quarta-feira) – Matheus e Kauan

3 de agosto (Domingo) – Jorge e Mateus

