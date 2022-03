Pelo quinto dia, BR-364 segue interditada e Acre continua isolado via terrestre do resto do país

Chega ao quinto dia a interdição total da BR-364. Nesta segunda-feira (28), o trecho entre Ariquemes (RO) e Itapuã do Oeste (RO) permanece fechado para passagem de veículos por causa do rio Jamari, que transbordou e alagou a pista.

Com a interdição, o Acre fica isolado do resto do país por via terrestre. O rio transbordou e interditou a estrada na altura do KM 540, quinta-feira passada. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está trabalhando no local em um projeto de elevação de pista. Estão sendo colocadas toneladas de pedras no trecho da BR. As intervenções devem durar até a terça-feira (1) e depois será feita a análise segura para que a rodovia possa ser liberada novamente.

A PRF estima que mais de 20 quilômetros de congestionamento, principalmente de carretas, se formou na região e uma campanha de arrecadação de alimentos e água para os mais de 800 motoristas foi iniciada.

