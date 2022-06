Peru reforça turismo de fronteira com rota de carro pelo Acre

Viajar de avião ficou caro. Seja por influencia do dólar, ICMS, petróleo ou o que seja, o fato é que as viagens aéreas deixaram de ser a alternativa de muitos turistas que querem economizar. Agora, se depender do Peru alternativas não faltam. A Promperú irá promover neste ano uma rota de estradas com cerca de 1,3 mil quilômetros de extensão, ligando Rio Branco (AC) a destinos peruanos como Cusco e Arequipa.

A chamada Estrada do Pacífico, no Brasil conhecida por BR-317 e no Peru Carretera 30C, ligando a capital do Acre com o país vizinho, é a maior aposta da Promperú que, além dos roteiros de ecoturismo, vai reforçar o chamado turismo de fronteira ao longo de 2022.

Segundo dados migratórios do Peru, em 2015, 15.043 brasileiros entraram no país pela fronteira da região de Madre de Dios, que engloba Inãpari, a primeira cidade peruana após atravessar o limite com o Brasil pelo Acre. Com os esforços da Promperú na promoção da rota, até 2019 o número subiu para 23.308, representando um salto de 54% no fluxo de viajantes.

Os índices positivos demonstram o potencial do turismo de fronteira entre os dois países. Contudo, infelizmente, o desenvolvimento da rota foi interrompido pela pandemia da covid-19. As fronteiras terrestres do Peru estavam fechadas até fevereiro deste ano, estagnando as ações.

Porém, o interesse dos operadores é o maior incentivo da Promperú para continuar investindo no segmento neste ano. “As operadoras tradicionais do Brasil estão interessados em desenvolver esses roteiros e mais experiências para os passageiros, com o turismo de aventura e ecoturismo em alta. Assim tivemos essas empresas nos procurando e perguntando como funciona. Ou seja, em breve teremos novos produtos desenvolvidos”, disse Milagros Ochoa, responsável pela promoção de Turismo do Peru no Brasil.

Milagros Ochoa, responsável pela promoção de Turismo do Peru no Brasil (Foto – Promperu)

Durante o Expo Turismo Paraná de Curitiba, no próximo dia 9 às 16 horas, a executiva irá participar do primeiro Seminário Nacional sobre o Turismo de Fronteira, promovido pela FecomércioPR e com apoio da CNC. O encontro irá debater as oportunidades de viagem fronteiriça do Brasil, que faz divisa com dez dos 12 outros países da América Latina.

Peru: a Estrada do Pacífico

Com a possibilidade de fazer a rota de carro, moto ou motorhome, a viagem de Rio Branco até a fronteira peruana tem 340 quilômetros de distancia, em um trajeto de cerca de 4 horas e meia de estrada até Assis Brasil, última cidade brasileira antes de Iñapari.

De lá, a viagem no trecho peruano se inicia e os viajantes podem se aventurar pelas estradas até Cusco, Puno ou Arequipa, com paradas estratégicas em Puerto Maldonado, a capital de Madre de Dios, região peruana que engloba a fronteira com o Acre.

Sem paradas, é possível fazer o trajeto completo até Arequipa em cerca de 20 horas. Porém, o recomendado é tirar alguns dias para fazer a viagem e conhecer os destinos ficando nos hotéis no caminho.

Atualmente, seis operadoras receptivas do Acre e Rondônia prestam serviços e assistências para a rota: Tagino Adventure, Madeira Turismo, Amazônia Adventure (as três de Rondônia), EME Amazônia, Maanaim Turismo e a Higino’s Tur (as três do Acre). Essa última, inclusive, permite ao turista alugar uma moto de variadas marcas, entre elas Harley Davidson, em Rio Branco para fazer a rota.

“É uma rota que mescla a natureza exuberante, segurança na estrada, boa hotelaria no caminho, experiencias turísticas e boa receptividade, que faz muitos voltarem e comentarem como eles percebem a cordialidade dos peruanos durante o trajeto”, ressaltou Milagros Ochoa.

Mapa da Estrada do Pacífico, entre Brasil e Peru (Reprodução – Promperu)

Para chegar até Rio Branco, o viajante de diferentes estados do Brasil pode optar por voar a partir do aeroporto com a rota mais próxima ou, para quem está mais acostumado com as estradas, pode encarar as rodovias. A partir de São Paulo, por exemplo, o trajeto até Rio Branco tem cerca de 3,5 mil quilômetros.

O que é preciso para entrar e dirigir no Peru

Os turistas brasileiros podem entrar e terão permissão para dirigir no Peru apresentando:

Documento de identidade (RG);

Passaporte válido;

Carteira de motoristas (CNH) válida.

Para menores de idade:

Documento de saída do Brasil, emitido pela migração

Documento de identidade (RG)

Deverá estar acompanhado por um adulto responsável ou

Autorização notarial do pai/mãe que não o acompanha.

Para Todos:

Uso obrigatório de mascara cirúrgica (não de tecido) e protetor facial.

A prova molecular PCR feita com, no máximo, 48 horas de antecedência de chegada;

Preencher a “Declaración Jurada de Salud” para apresentar na imigração

Para crianças:

As provas moleculares PCR são obrigatórias a partir dos 12 anos;

Devem ter um atestado de saúde assinado por um médico.

Para recuperados da covid-19:

Apresentar um atestado da alta epidemiológica e clínica, com resultados do laboratório que o comprove.

[Brasil Turismo Jornal]

