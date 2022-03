Petecão garante construção da sede própria da secretaria de educação de Epitaciolândia

Assessoria

Iniciando as comemorações de 30 anos de Epitaciolândia, o senador Sérgio Petecão, juntamente com o prefeito da cidade, Sérgio Lopes, assinou a ordem de serviço para construção da sede da Secretaria de Educação do município, nesta quarta-feira, 30.

Para Petecão, a educação é um dos principais pilares da sociedade e a construção da sede da Secretaria será um importante marco no ensino público de Epitaciolândia. “Isso significa mais qualidade de trabalho para os profissionais, que contarão com esse espaço para traçar estratégias educacionais, garantindo maior qualidade no ensino para nossa moçada”, afirmou o parlamentar.

Sérgio Lopes agradeceu o empenho do senador na busca de investimentos para cidade. “Quero agradecer ao senador Petecão pelo olhar carinhoso com a nossa cidade porque, além da Secretaria de Educação, também foram construídas com recursos destinados pelo senador, a Secretaria de Meio Ambiente, a Unidade de Saúde José Paulo, a ampliação da Escola Presidente Castelo Branco e a Feira Municipal da cidade”, enfatizou o prefeito.

A verba, no valor de R$ 576 mil, é fruto de emenda do senador Petecão junto ao Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa. A nova sede terá, aproximadamente, de 253 m2 de área construída e contará com acessibilidade para portadores de necessidades especiais.

