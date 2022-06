Petecão garante R$ 299 mil para as ações itinerantes da Defensoria Pública

O senador Sérgio Petecão utilizou suas mídias sociais, nesta segunda-feira, 3, para comemorar o pagamento de verba no valor de R$ 299 mil, destinado à Defensoria Pública do Estado do Acre, para a realização do Programa Defensoria ao Seu Lado. A verba foi viabilizada junto ao Ministério da Justiça e será utilizada na aquisição de veículo para as ações itinerantes da instituição.

Por meio de mensagem, a Defensora-Geral Dra. Simone Santiago explicou que o projeto atende, principalmente, pessoas mais carentes, que têm pouco acesso aos serviços da Defensoria. “Noticia maravilhosa! Esse é um projeto que leva cidadania a vários municípios do estado. Essa emenda só vem a fortalecer e acrescer este projeto tão importante para a população mais vulnerável. Agradeço imensamente a iniciativa do senador Petecão”, afirmou, entusiasmada.

Para Sérgio Petecão é importante garantir recursos para a instituição garantindo a todos o acesso à Justiça. “Sempre tenho buscado parcerias com as instituições de justiça do nosso estado. Essa parceria com a Defensoria Pública é extraordinária, conheço o trabalho que eles vêm fazendo, em especial, entre as pessoas de baixo conhecimento sobre direitos individuais e coletivos”, concluiu Petecão.

O projeto “Defensoria ao Seu Lado” promove o serviço de atendimento jurídico na área cível e criminal, previdenciário, emissão de documentos, atendimento médico, odontológico e vacinação. O projeto busca alcançar pessoas mais vulneráveis, que não tem acesso aos serviços da Defensoria.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp