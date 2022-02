Petecão representa o Brasil em encontro de países da América Latina, no Panamá

O senador Sérgio Petecão(PP) participou nesta quinta-feira, 10, da 36ª Assembleia Ordinária do Parlamento Latino-Americano e Caribenho (Parlatino), no Panamá. O encontro reúne parlamentares de 23 países e discute temas como imigração, justiça social, combate ao narcotráfico e pandemia da covid-19.

Petecão destacou a importância do encontro para debater temas de interesse da população. “É uma honra representar nosso país em mais um importante evento, que busca estratégias para os problemas não só do Brasil como do mundo. Agradeço pela oportunidade de expor as problemáticas do meu estado e inserí-lo nas discussões políticas internacionais”, ressaltou o parlamentar.

O Parlatino é uma organização integrada por representantes dos congressos e assembleias legislativas dos países participantes, com objetivo de discutir estratégias para a integração dos continentes. Especialistas técnicos participam das reuniões expondo dados sobre os assuntos abordados para auxiliar na elaboração dos projetos de lei.

O evento encerra dia 12 de fevereiro. Além do senador acreano, participaram do evento a senadora Daniella Ribeiro (PP) e os deputados federais Hiran Gonçalves (PP) e Hildo Rocha (MDB).

