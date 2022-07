Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina

Da Redação

A Petrobras anunciou há pouco uma nova redução no preço da gasolina para as distribuidoras. O valor passará de R$ 3,86 para R$ 3,71 o litro, uma redução de R$ 0,15. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira (29).

Essa é a segunda redução no preço dos combustíveis durante a gestão de Caio Paes de Andrade. Ele assumiu o cargo no final de junho. Em 19 de julho, a estatal já havia anunciado um corte de R$ 0,20 no litro da gasolina às distribuidoras.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, disse a Petrobras em nota.

Desde quando Caio Paes de Andrade assumiu a estatal, ele tem sido pressionado pelo governo federal – leia-se Jair Bolsonaro – a reduzir o preço dos combustíveis, para tentar reverter a desvantagem diante de Lula nas principais pesquisas de intenção de voto.

Refueling Car

