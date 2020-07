PM apreendeu 342 armas de fogo e recuperou 423 veículos

O comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) divulgou, nesta quarta-feira, 15, os resultados operacionais alcançados no primeiro semestre de 2020. Para a instituição, o resultado positivo é fruto do aumento no número de operações diárias em todo o Estado, da intensificação das ações ostensivas realizadas pelos batalhões e do aumento do efetivo, com a formação de 243 novos policiais militares, que já estão atuando em todo o estado desde abril.

De janeiro a junho deste ano, a corporação, por meio das mais de 150 mil abordagens a pessoas e por meio de denúncias anônimas, conseguiu retirar de circulação 342 armas de fogo, o que evitou crimes contra a vida ou ao patrimônio. A instituição também recuperou 423 veículos roubados, capturou 209 foragidos da Justiça e conduziu 4.240 pessoas às delegacias do estado pelo cometimento de infrações penais.

Além disso, a Polícia Militar intensificou o seu caráter social, de aproximação com a comunidade, com a realização de 6 mil ações comunitárias, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), de visitas comunitárias aos comércios e policiamento escolar. “O objetivo é intensificar essas ações ao longo do ano, para proporcionar cada vez mais segurança ao cidadão acreano”, disse o comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César da Silva.

Na área do meio ambiente, o Batalhão de Policiamento Ambiental realizou, individualmente e em conjunto com outros órgãos (Instituto do Meio Ambiente e Secretaria de Meio Ambiente) mais de 120 operações e 142 ações, dentre elas patrulhamento fluvial, combate ao desmatamento, combate à invasão de terra e patrulhamento comunitário rural. Até o momento, apreenderam 130,6506 metros cúbicos de madeira oriunda da exploração ilegal.

O levantamento inclui, ainda, a atuação da PMAC no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A Patrulha Maria da Penha, atendeu 274 pessoas, nas mais de 500 visitas realizadas.

