Polícia apreende 8 kg de dinamite que seriam usadas para explodir caixas eletrônicos

Um trabalho conjunto entre as polícias do Acre e boliviana conseguiu prender dois homens suspeitos de integrarem um grupo criminoso que atua na explosão de terminais eletrônicos no Estado. Os acusados tinham cerca de 8 quilos de dinamite escondidos na Bolívia e foram pegos quando se preparam para trazer a carga explosiva para a capital acreana.

A ação policial, coordenada pelo delegado Sérgio Lopes, que responde pela região do Alto Acre, montou um esquema de monitoramento junto às polícias civil, militar e a Polícia Nacional Boliviana. Ao portal O Alto Acre, o delegado informou que uma grande barreira foi montada no lado brasileiro.

Os dois suspeitos foram presos na madrugada deste domingo, 5, na fronteira e conduzidos para a delegacia. Lá, o delegado descobriu que os explosivos seriam usados para destruir caixas eletrônicos em Rio Branco e na fronteira, tanto do lado brasileiro, quanto no lado boliviano.

“Foram tirados de circulação dois indivíduos perigosos. Foi lavrado o auto de infração e serão apresentados à Justiça para que decida o destino deles”, disse o delegado. Segundo a polícia, a mesma dupla teria participação no arrombamento e roubo de motos no prédio do Ciretran da cidade de Assis Brasil, ocorrido em dezembro passado. Outras três pessoas foram identificadas, incluindo mulheres.

Com informações O Alto Acre