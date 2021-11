Polícia apreende mais de 18 quilos de droga durante abordagem no interior do Acre — Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira (10), 18,15 quilos de droga na BR-364. A apreensão ocorreu durante a Operação Horus/Vigia, na Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) do Acuraua a 50 Km de Tarauacá sentido Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com a PM, os militares faziam abordagens aos veículos que transitavam na região quando abordaram um táxi com quatro pessoas dentro e um dos ocupantes demonstrou nervosismo durante a ação.

Os PMs, então, fizeram buscas na bagagem dos passageiros e acharam dentro de uma delas várias embalagens com substância aparentando ser maconha. O dono da droga foi identificado e informou que levaria a droga para a capital acreana, Rio Branco. O suspeito e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Tarauacá.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp