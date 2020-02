Polícia apreende no AC caminhão com mais de 100 caixas de cigarro que vinha da Bolívia

No início da tarde desta terça-feira (04), policias do grupamento Gefron e da Polícia Rodoviária Federal realizaram apreensão de mais de 100 caixas de cigarros que estavam vindo da Bolívia, dentro de um caminhão.

Segundo os agentes, dois homens que estavam no veículo foram presos e o material apreendido.

A ação foi realizada na BR-317, próximo ao Trevo da Polícia Militar, em Senador Guiomard.

Os polícias realizaram a abordagem no caminhão modelo baú. Ao abrirem a traseira, identificaram o volume com todas as caixas.

Segundo eles, cada um iria receber uma quantia de R$ 1.200 por transportar os cigarros até o Acre.

Foi dada voz de prisão aos dois homens, que foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal.