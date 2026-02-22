Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil apreende mais de 20 quilos de maconha e prende dois em flagrante em Brasiléia – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 22, 2026



A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Brasiléia, prendeu em flagrante dois indivíduos e apreendeu mais de 20 quilos de entorpecentes na tarde da última sexta-feira, 20, no município. A ação ocorreu no estacionamento de um supermercado local, após investigadores receberem denúncias anônimas sobre uma possível transação de drogas em andamento.

Droga estava dividida em 20 tabletes e seria distribuída na região de fronteira. Foto: cedida

Segundo o relatório policial, a equipe passou a realizar monitoramento velado no bairro Alberto Castro, quando identificou a chegada de N. A. S., já conhecido no meio policial, conduzindo uma motocicleta vermelha. Pouco depois, um veículo Volkswagen Polo preto, dirigido por E. F. M., aproximou-se do local para concretizar o encontro suspeito.

Durante a abordagem, os oficiais de polícia localizaram no banco dianteiro do carro um saco de nylon contendo 20 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 20,40 quilos. E. F. M. confessou que receberia R$ 500 pelo transporte da carga ilícita, enquanto N. A. S. afirmou que sua comissão, pelo serviço de orientação e entrega, seria de cerca de R$ 3.800.

Dando continuidade às diligências, os policiais chegaram a um apartamento no centro da cidade apontado como o possível local de origem da droga. No imóvel, foram encontrados documentos de um terceiro envolvido, além de embalagens idênticas às utilizadas para acondicionar os tabletes apreendidos. Ao perceberem a aproximação das viaturas nas imediações de um restaurante, o suspeito e um comparsa identificado apenas como J. fugiram em alta velocidade e conseguiram atravessar a fronteira, abandonando o veículo em território boliviano.

Além dos 20,40 quilos de entorpecentes, foram apreendidos um VW Polo preto, duas motocicletas, dois aparelhos celulares, um iPhone 11 e um Xiaomi Redmi 10, documentos e materiais utilizados para o acondicionamento de drogas. Os dois presos foram autuados por tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que os dados extraídos dos celulares serão analisados para identificar outros integrantes da possível organização criminosa.

O delegado Erick Maciel ressaltou que a ação representa um importante avanço no combate ao tráfico na região de fronteira. “Essa apreensão representa um duro golpe contra o tráfico de drogas na nossa região. A atuação rápida da equipe, aliada às informações repassadas pela população, foi fundamental para impedir que essa grande quantidade de entorpecentes chegasse às ruas. Seguiremos firmes nas investigações para identificar todos os envolvidos e desarticular completamente esse grupo criminoso”, afirmou.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Relatório da Polícia Civil aponta 251 ocorrências na quina carnavalesca no Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 21, 2026
Policial

Operação Mulheres mobiliza Polícia Civil para cumprimento de mandados e responsabilização de agressores – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 20, 2026
Policial

Durante o Carnaval, Polícia Civil recupera carro roubado e cumpre mandado de internação contra investigado por latrocínio – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 19, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil apreende mais de 20 quilos de maconha e prende dois em flagrante em Brasiléia – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

22/02/2026 Frankly
Acre

PMAC realiza 8ª edição do Bopeano Blindado em comemoração aos 30 anos do Bope

22/02/2026 Frankly
Acre

Nota pública sobre decisão proferida pelo TJMG

21/02/2026 Frankly
Policial

Relatório da Polícia Civil aponta 251 ocorrências na quina carnavalesca no Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

21/02/2026 Frankly