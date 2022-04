Polícia Civil apreendem menor com pistola usada em homicídio de taxista boliviano em Brasileia

Ascom/Polícia Civil do Acre

Ao final da tarde desta sexta-feira, 29, a Polícia Civil em Brasileia apreendeu o menor L.K.de S. B. de 17 anos, vulgo “Empresário) investigado pelo crime de homicídio no Bairro Eldorado em Brasileia.

A ação contou com apoio da Coorenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) onde conseguiu localizar e apreender o principal suspeito de assassinar o motorista de aplicativo crime ocorrido no último dia 13 de abril.

A investigação da Polícia Civil foi possível chegar até o menor de 17 anos, que estava em casa na companhia de filhos, quando foi surpreendido em posse de uma pistola 9mm municiada que teria sido usada no crime.

O menor foi encaminhado a Delegacia Geral do município e em seguida colocado à disposição do Instituto Socioeducativo (ISE) para as providências cabíveis.

