Polícia Civil captura foragido condenado por furto qualificado de 49 cabeças de gado em Rio Branco – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de oficiais investigadores lotados na Delegacia-Geral de Sena Madureira e com apoio do Departamento de Inteligência da instituição, cumpriu na manhã desta sexta-feira, 12, um mandado de prisão contra F. A. S. R., de 48 anos, procurado há mais de uma década por furto qualificado de gado na capital acreana.

Homem é preso no Centro de Sena Madureira por furto de gado cometido na Transacreana. Foto: cedida

O suspeito foi localizado em uma residência no Centro de Sena Madureira, onde recebeu voz de prisão. O mandado havia sido expedido pela 3ª Vara Criminal de Rio Branco.

O crime ocorreu no dia 7 de abril de 2011, na Estrada Transacreana, quando F. A. S. R. subtraiu 49 cabeças de gado de uma vítima. À época, ele chegou a vender oito dos animais a terceiros, sendo que apenas seis foram posteriormente recuperados e restituídos ao proprietário. Durante as investigações de 2011, o suspeito confessou o crime, sendo enquadrado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, que trata do furto qualificado.

Após a captura nesta sexta-feira, F. A. S. R. foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos de praxe e posteriormente colocado à disposição da Justiça.