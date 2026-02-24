Polícia Civil conclui que morte registrada no Ramal do Cassiriam foi autolesão – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Sena Madureira, concluiu as investigações sobre a morte de Leonildo Martins Lourenço de Souza, ocorrida no dia 18 de janeiro deste ano, no Ramal do Cassiriam, zona rural do município. De acordo com o inquérito policial, a vítima morreu após efetuar um disparo contra si mesma enquanto tentava sacar a arma de fogo para utilizá-la contra terceiros durante uma discussão.

Segundo as apurações, Leonildo figurava entre os responsáveis por ameaçar moradores da região em razão de conflitos relacionados à extração de castanha-do-brasil. No dia do ocorrido, ele teria se dirigido à residência de um morador para proferir ameaças de morte, chegando, inclusive, a apontar a arma de fogo na direção de uma criança.

Durante uma discussão acalorada, e estando sob efeito de bebida alcoólica, a vítima acabou efetuando um único disparo contra o próprio corpo. O laudo pericial apontou que a causa da morte foi choque hipovolêmico, em decorrência de grande perda de sangue.

Após a conclusão dos trabalhos investigativos e a realização de todas as perícias necessárias, a autoridade policial responsável pelo caso, Rivânia Franklin, determinou o encaminhamento dos autos ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

A delegada destacou o empenho da equipe na apuração dos fatos. “Realizamos uma investigação criteriosa, ouvimos testemunhas e aguardamos a conclusão dos laudos periciais para esclarecer completamente as circunstâncias da morte. O conjunto probatório demonstrou que se tratou de uma autolesão ocorrida no contexto de uma discussão, não havendo indícios de participação de terceiros no disparo que vitimou Leonildo”, afirmou.