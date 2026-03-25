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Polícia Civil cumpre mandado de prisão e captura foragido da Justiça – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 25, 2026



A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, cumpriu, na manhã desta quarta-feira, 25, um mandado de prisão contra o nacional W. W. de O., de 31 anos, condenado por integrar organização criminosa. A ação faz parte do trabalho contínuo da instituição no combate à criminalidade e no cumprimento de decisões judiciais.

Condenado a 13 anos é preso no Ramal Caipora, em Rio Branco. Foto: cedida

O homem, que possui condenação de 13 anos e 9 meses de prisão, foi localizado e capturado no Ramal Caipora, situado na zona rural de Rio Branco. A operação foi realizada após diligências investigativas que permitiram identificar o paradeiro do foragido, garantindo o êxito da equipe policial.

Após a prisão, o conduzido foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça e aguardará encaminhamento para audiência de custódia. A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança pública e a responsabilização de indivíduos envolvidos em atividades criminosas.



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