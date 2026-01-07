Polícia Civil cumpre mandados e apreende dinheiro, celulares e morfina em investigação sobre desvio de medicamentos no Acre – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





As ações de combate ao desvio de medicamentos e insumos hospitalares da rede estadual de saúde, deram continuidade na manhã, desta quarta-feira, 7, em que a Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu mais dois mandados de busca e apreensão em Rio Branco. A operação faz parte de uma investigação mais ampla que apura a atuação de uma rede criminosa responsável por retirar medicamentos do sistema público de saúde para comercialização ilegal.

Durante o cumprimento dos mandados, os investigadores apreenderam aparelhos celulares contendo mensagens que fortalecem as provas sobre a existência do esquema criminoso. Também foram encontrados aproximadamente R$ 40 mil em espécie, além de dinheiro em moeda estrangeira, incluindo dólares, e certa quantidade de morfina, medicamento de uso controlado.

A ação desta quarta-feira é um desdobramento direto de uma grande operação realizada na última segunda-feira, 5, quando a Polícia Civil chegou a uma residência em Rio Branco e encontrou uma grande quantidade de fármacos armazenados em caixas. O volume de medicamentos apreendidos foi suficiente para preencher a carroceria de dois caminhões de médio porte.

Entre os itens recolhidos estavam medicamentos de diversos tipos, incluindo remédios destinados ao tratamento oncológico e outros insumos hospitalares de alto custo. De acordo com um balanço inicial das autoridades, o valor estimado de todo o material apreendido ultrapassa R$ 1 milhão.

O delegado Igor Brito, que preside as investigações, ressaltou que o trabalho da Polícia Civil segue avançando e que novas medidas judiciais devem ser adotadas nos próximos dias.

“As investigações estão em pleno andamento e não estão descartados novos cumprimentos de mandados. Essa é uma determinação expressa do delegado-geral da Polícia Civil do Acre, doutor José Henrique Maciel, para que possamos identificar toda a cadeia criminosa, alcançar os receptadores desses medicamentos e também os servidores que, porventura, estejam envolvidos nesse esquema”, afirmou o delegado.

De acordo com o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel, o foco da Polícia Civil é desarticular completamente a cadeia criminosa, desde o desvio dos medicamentos até o destino final dos produtos.

“Estamos tratando de medicamentos que deveriam chegar de forma gratuita à população, especialmente a quem mais precisa. Retirar esses insumos do sistema público é um crime grave, que impacta diretamente a saúde das pessoas, o governo do estado através da Polícia Civil não vai medir esforços para responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, enfatizou Maciel.

As investigações seguem em andamento, e a PCAC não descarta novas operações e prisões à medida que o inquérito avança.