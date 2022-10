Polícia Civil deflagra operação e cumpre mandados de busca e apreensão

Ascom/Polícia Civil do Acre

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 27, a Polícia Civil em Feijó deflagrou operação para cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão em quatro residências de funcionários da administração municipal de Feijó.

A ação da Polícia Civil é desdobramento das investigações iniciadas para desmantelar suposto esquema de desvios de recursos e combustível. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Feijó.

As buscas tiveram como objetivo localizar e apreender elementos informativos e probatórios e correlatos aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, praticados supostamente entre servidores da Secretaria de Educação do Município.

Foram alvos dos mandados as seguintes pessoas: V.M.C.S, de 21 anos de idade, servidor da Secretária de Educação, R.C.M.B, de 25 anos, C.A.C.L, de 50 anos de idade e S.F.L.A.C, de 32 anos, estes três prestam serviços no Núcleo de Merendas do município. 50 anos de idade.

Todo material arrecadado durante o cumprimento das ordens judiciais será remetido a análise pericial e irá compôr o inquérito policial.

