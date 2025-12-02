Polícia Civil do Acre investiga feminicídio na zona rural de Bujari; suspeito foi preso em flagrante – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Bujari, investiga um crime de feminicídio ocorrido no último domingo, 30, na zona rural do município. A vítima, Josié Silva da Costa, de 42 anos, foi morta a tiros pelo companheiro, em uma fazenda localizada na região da Linha 9, km 32, um ponto de difícil acesso.

Polícia Civil apura feminicídio e tentativa de homicídio contra testemunha que presenciou o crime. Foto: cedida

De acordo com as primeiras informações, Josié foi alvejada na nuca, na área externa da residência, enquanto tentava se afastar do agressor. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após cometer o crime, o suspeito cobriu o corpo com um lençol e foi encontrado pelos policiais militares dentro da casa onde o casal morava, aparentemente embriagado e demonstrando total indiferença quanto ao ocorrido.

Além do feminicídio, as investigações apontam que o suspeito ainda tentou matar um vizinho que presenciou toda a ação criminosa. O homem efetuou disparos de arma de fogo na direção da testemunha e chegou a ameaçá-la de morte.

A Polícia Militar agiu rapidamente, garantindo a prisão em flagrante e apreendendo a arma utilizada no crime, uma espingarda. A guarnição também preservou o local para que a perícia pudesse atuar. O suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Rio Branco, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, colhidos depoimentos e realizado o interrogatório. A Polícia Civil remeteu ainda a representação pela prisão preventiva, que agora está sob análise do Judiciário.

O delegado Bruno Coelho, titular da Delegacia-Geral de Bujari, ressaltou a gravidade do caso e reforçou o compromisso da instituição na apuração dos fatos. “Trata-se de um crime bárbaro, mais um episódio de violência extrema contra a mulher. Todas as circunstâncias serão minuciosamente investigadas com apoio da perícia e de diligências de campo, para que possamos esclarecer cada detalhe e garantir que o autor responda pelos crimes praticados. A Polícia Civil permanece firme no enfrentamento à violência doméstica e na proteção das vítimas”, afirmou.

O caso é investigado como feminicídio em contexto de violência doméstica e tentativa de homicídio contra a testemunha que presenciou o crime. Laudos periciais, novas oitivas e diligências complementarão o inquérito nos próximos dias.